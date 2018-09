Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarul a carui fisa medicala a fost postata pe Facebook, Sandu Matei, a depus, marti, plangere penala impotriva lui Darius Valcov, pe care-l acuza de comiterea mai multor infractiuni si caruia i-a cerut daune de un milion de euro. ”El, prin mine, ataca miscarea #rezist”, a spus Sandu Matei,…

- Sandu Matei, protestatarul Rezist, a depus marti o plângere împotriva lui Darius Vâlcov, dupa ce consilierul pe probleme economice al premierul Dancila i-a publicat fisa medicala.

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a publicat pe Facebook fisa medicala personala a unui protestatar din Piata Victoriei, numindu-l „sandilau”, dupa care s-a plans ca postarea i-a fost stearsa. Sandu Matei, protestatarul in cauza, a anuntat ca il va da in judecata pe Valcov.…

- PNL cere demisia lui Darius Valcov dupa ce acesta a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fisa medicala a unui protestatar, conform careia ar avea tulburari de personalitate, numindu-l ”sandilau”. Postarea lui Valcov a disparut la scurt timp, ulterior consilierul premierului scriind ca aceasta…

- Sandu Matei, protestatarul a carui fișa medicala a fost publicata de Darius Valcov pe pagina sa de Facebook a reacționat pe aceeași rețea de socializare anunțand ca il va da in judecata pe consilierul premierului Viorica Dancila. „Acum 11 ani ramaneam singur cu 2 fetițe de 2 respectiv 8 ani, dar din…

- Florian Bodog, fost ministru al Sanatații, se declara surprins intr-un mod neplacut de ancheta care il vizeaza pe Darius Valcov, intrebandu-se daca in alte cazuri au reacționat la fel de rapid. In acest context, Bodog face referire la o plangere depusa pe numele unui inalt funcționar, menționand…

- Scandal uriaș in mișcarea #REZIST. Sandu Matei, protestatarul care a lovit un batran, in varsta de 71 de ani, in Piața Victoriei, lanseaza acuzații dure la adresa lui Malin Bot.Intr-o postare pe Facebook, Sandu Matei il acuza pe Malin Bot ca lanseaza „minciuni și denigrari” in spațiul public.…

- USR Constanta a solicitat Inspectoratului Scolar Judetean sanctionarea directoarei Scolii Gimnaziale nr. 39 "Nicolae Tonitzaldquo;. Nicoleta Bercaru a distribuit pe reteaua de socializare Facebook un mesaj cu limbaj licentios la adresa protestatarilor rezist, incompatibil cu functia pe care o ocupa,…