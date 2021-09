Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol a scris aseara istorie in fotbalul european, dupa ce a invins-o pe legendara grupare Real Madrid, pe propriul teren. Grație acestui rezultat incredibil, internauții din Moldova au generat un șir de reacții pe rețelele de socializare.

- Sheriff Tiraspol a uimit intreaga planeta dupa victoria de aseara pe terenul celei mai titrate echipe din Liga Campionilor, Real Madrid. Imediat dupa meci, cele mai renumite publicatii au laudat prestatia campioanei Moldovei.

- Dupa ce în prima runda din grupele Champions League a învins Șahtior Donețk, Sheriff Tiraspol a produs surpriza sezonului în competiția europeana, învingând Real Madrid chiar pe Santiago Bernabeu. Carlo Ancelotti, tehnicianul galacticilor, și-a gasit cu greu cuvintele la…

- Sheriff Tiraspol s-a impus in fața echipei Real Madrid cu scorul de 2 la 1 in a doua etapa a grupelor UEFA Champions League. {{551875}}Victoria obținuta de campioana Republicii Moldova la fotbal a stirnit un adevarat val de reacții in presa internaționala, care a laudat performanța echipei Sheriff Tiraspol,…

- Unii s-au bucurat, alții s-au indignat, iar cei mai mulți s-au amuzat. Așa au reacționat moldovenii pe rețelele de socializare la victoria echipei Sheriff Tiraspol in meciul cu Real Madrid. Evident, evenimentul nu a trecut nici fara dispute geografice și politice, transmite zugo.md. {{551854}}„Real…

- Jasur Jakhshibaev (24 de ani) a marcat cel mai important gol din istoria lui Sheriff Tiraspol, in minutul 25 al deplasarii cu Real Madrid, din Liga Campionilor, la scorul de 0-0. Real Madrid - Sheriff Tiraspol este live AICI Sheriff Tiraspol și-a depașit cu mult statutul in momentul calificarii in grupele…

