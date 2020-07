Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat o serie de testari ale produselor puse in vanzare online in timpul pandemiei - masti, combinezoane de protectie, geluri dezinfectante - cu scopul de se asigura ca nu prezinta niciun pericol si respecta normele UE, potrivit AFP. Comisarul pentru justitie, Didier Reynders, a…

- Blugento, companie clujeana specializata in furnizarea de soluții de eCommerce, lanseaza Zento, noua platforma eCommerce de tip SaaS bazata pe Magento 2. Zento se adreseaza, cu precadere, companiilor care au deja un magazin online și vor sa treaca la urmatorul nivel de scalare a vanzarilor, prin oferirea…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma ca succesul IMM Invest este incontestabil, beneficiind de credite 8.368 de firme. Valoarea creditelor acordate depaseste 7,2 miliarde ceea ce ministrul anunta ca este ”un record absolut”. ”Succesul IMM Invest INCONTESTABIL! Pana acum: 8.368 de firme!!!…

- Incepand din 25 iunie, locuitorii din Targu Mureș iși pot face cumparaturile zilnice in siguranța la primul hipermarket Carrefour din județ, deschis in Shopping City Targu Mureș, situat pe Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 242. Este al 38-lea hipermarket Carrefour pe piața romaneasca, care marește astfel rețeaua…

- Competitivitatea din domeniul comerțului electronic nu a fost niciodata mai ridicata ca in acest an. Daca o buna parte dintre afaceri erau deja amenințate de concurenții care investesc major in digitalizare și in dezvoltarea soluțiilor moderne pentru spațiul virtual, criza provocata de pandemia cu coronavirus…

- Izolarea a crescut ingrijorator de mult gradul de anxietate si atacurile de panica, iar in prezent, 1.000 de psihologi voluntari ofera consiliere online gratuit intr-un grup de Facebook. Grupul de sprijin online PSYCOVID-19 are peste 11.000 de membri.

- Comenzile online de Paste au crescut in acest an ca de Black Friday, cresterile fiind de 58%, potrivit datelor publicate joi de firma de curierat DPD Romania, care arata ca jucariile au fost in topul produselor comandate, iar comenzile au crescut de sapte ori, astfel ca pentru a face fata, firmele…