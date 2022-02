Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Interpolului de a nu-l anunța in cautare pe Vladimir Plahotniuc este ciudata, a declarat președinta Maia Sandu, pentru un post de televiziune de peste Prut. Totuși, șefa statului afirma ca autoritațile de la Chișinau fac demersuri bilaterale, in țarile in care se presupune ca ar fi…

- Maia Sandu susține ca relațiile dintre Republica Moldova și Rusia sunt complicate, inclusiv din cauza trupelor ruse staționate în regiunea transnistreana. Cât despre o întrevedere cu omologul rus, Vladimir Putin, șefa statului a subliniat ca nu se poarta necogieri pe acest subiect,…

- Unificarea Moldovei si Romaniei, pe care Bucurestiul si o serie de partide politice din Chisinau o doresc, este posibila cu acordul majoritatii covarsitoare a moldovenilor, a declarat presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, intr-un interviu acordat luni la ProTV, informeaza Adevarul.ro. Intrebata…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit, recent, despre ideea unirii cu Romania. S-a intamplat la un an de cand Sandu a ajuns in fotoliul prezidențial. Prezenta in emisiunea ”In PROfunzime”, difuzata de Pro TV Chișinau, Sandu a fost intrebata cum comenteaza pe marginea rezultatului unui…

- Premierul Natalia Gavrilita, aflata intr-o vizita oficiala la Bucuresti, a avut o intrevedere cu omologul sau roman, Nicolae Ciuca. Dupa intalnire, cei doi oficiali au facut declarații de presa comune. In cadrul discursului sau, Natalia Gavrilița a declarat ca are toata increderea ca…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit, marți, cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, intr-o vizita oficiala la Palatul Cotroceni. Președintele Klaus Iohannis a spus, in declarația comuna dupa intalnirea cu Maia Sandu, ca Romania ramane „cel mai apropiat prieten” al Republicii Moldova.…

- Klaus Iohannis recunoaște ca Republica Moldova a salvat Romania. ”Nu vom uita acest gest!”, a declarat acesta intr-o declarație pe care a avut-o la finalul intalnirii pe care a avut-o cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. ”Am avut in acest an un dialog bilateral extrem de intens, pe toate…