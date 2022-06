Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sansu spune ca semnale privind pregatirea de provocari și incercari de stabilizare a situației din țara la protestul de duminica, 19 iunie, nu sint. Declarațiile au fost facute de șefa statului in cadrul emisiunii „Cutia Neagra” de la TV8, informeaza Noi.md Sandu…

- Comunicarea dintre Republica Moldova și Federația Rusa este „minima”, la nivel de ambasadori. Despre aceasta a declarat șefa statului, Maia Sandu la emisiunea Cutia Neagra. Totodata, președinta a venit cu o reacție și la acuzațiile ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov.

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, aflata in vizita oficiala in Franta, a salutat joi ''initiativa'' omologului sau francez Emmanuel Macron de creare a unei comunitati politice europene, care in opinia ei ar permite Republicii Moldova sa-si ''accelereze'' aderarea la UE, asigurand totodata…

- Cateva dintre cele mai mari companii energetice din Europa se pregatesc sa faca pe plac Kremlinului și sa utilizeze un nou sistem de plata pentru gazul rusesc, despre care criticii spun ca va submina sancțiunile UE, va amenința unitatea blocului european și va pompa miliarde de euro in numerar in economia…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, da asigurari ca „nu exista riscuri iminente pentru cetațeni, in special de pe malul drept al Nistrului”, in contextul ultimelor tensiuni. „Sper foarte mult ca nici pe malul sting nu vor exista aceste tentative”, a mai menționat șefa statului, noteaza Noi.md…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat marti o sedinta a Consiliului Suprem de Securitate in legatura cu recentele incidente din regiunea transnistreana. „E o situație complexa și tensionata. Noi suntem vigilenți, vom lua toate masurile necesare pentru prevenirea unor escaladari, pentru…

- Doua explozii s-au produs marți dimineața, 26 aprilie, in satul Maiak din raionul Grigoriopol. Autoritațile separatiste de la Tiraspol au susținut ca doua turnuri de comunicație de la centrul de radio și televiziune au fost aruncate in aer, informeaza Radio Chisinau. In urma exploziei au fost scoase…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a impletit hulubași cu ocazia Paștelui, alaturi de copiii din satul moldovean Butuceni și de copiii refugiați din orașul ucrainean Odesa. „Sa oferim alinare, sprijin și inima deschisa celor care, lasandu-și viețile in spate, au fugit din calea ororilor razboiului”,…