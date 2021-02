Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-șef european, Laura Codruța Koveși, a avut o intrevedere cu Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Cele doua au discutat despre o posibila colaborare intre Parchetul European și instituțiile de la Chișinau pentru a combate mai eficient corupția. „Am avut astazi, la Bruxelles,…

- Presedintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, aflat in vizita oficiala la Chisinau. Cei doi au discutat despre relansarea relatiilor bilaterale, intarirea securitatii regionale si despre sprijinul reciproc…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a calificat marti drept ''iresponsabil'' apelul lansat de Maia Sandu, castigatoarea pro-europeana a alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, de retragere a trupelor ruse de pe teritoriul tarii, relateaza AFP. "Este putin probabil ca acest…

- Directorul principal pentru Europa și Rusia din cadrul Consiliului de Securitate Naționala al SUA a discutat cu președintele ales al Republicii Moldova, Maia Sandu. Oficialul american a felicitat-o cu prilejul victoriei și a reafirmat prietenia și parteneriatul strins dintre Statele Unite și Republica…

- Președintele ales Maia Sandu a avut o intrevedere cu Ambasadorul Rusiei la Chișinau, Oleg Vasnețov, la care a mulțumit pentru felicitari Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, și au discutat despre agenda de cooperare bilaterala intre Republica Moldova și Federația Rusa: „In calitate de Prim-ministru,…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a aprobat luni, in termeni generali, modul de desfasurare a celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, castigat de candidata pro-europeana Maia Sandu, in dauna presedintelui la final de mandat Igor Dodon, relateaza…

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca Republica Moldova face un "pas mare" spre Europa prin alegerea Maiei Sandu presedinte al acestei tari si subliniaza ca Romania va sprijini in continuare autoritatile de la Chisinau. "Ma bucur enorm pentru cetatenii Republicii Moldova care au ales prima femeie presedinte…

- Prezenta la vot in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova a fost de 52,69-, respectiv 1.644.510 alegatori s-au prezentat la urne. Numarul de alegatori care au votat in strainatate in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova este un…