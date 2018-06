Stiri pe aceeasi tema

- Adi si Sandra Mutu au vorbit despre relația lor. Cei doi se cunosc de trei ani, s-au casatorit și au o familie frumoasa. Au multe lucruri in comun și iși doresc deja al doilea copil. “Cu tot ce inseamna femeile din viata mea, da, sunt gelos. Atunci cad relatia este bazata pe iubire intervine si gelozia.…

- Steaua si FCSB au impartit in doua lumea fotbalului romanesc, iar marti a venit randul lui Razvan Lucescu (49 de ani) sa-si spuna parerea pe acest subiect. Din punctul de vedere al fostului mare rival al echipei lui Gigi Becali, FCSB are tot dreptul sa se intituleze continuatoarea Stelei. …

- Adrian Mutu și Sandra Mutu traiesc o frumoasa poveste de dragoste și au impreuna un baiețel superb, pe Tiago. „Briliantul” este extrem de indragostit și pare ca Sandra este femeia pe car a tot cautat-o in toate celelalte casnicii eșuate.

- Adrian Mutu, la spital. O persoana draga ”Briliantului” se confrunta cu probleme de sanatate. Adrian Mutu este extrem de suparat. Fostul internațional a mers, joi dupa-amiaza, la spital impreuna cu tatal sau, Spiridon Mutu. Tatal fostului fotbalist a acuzat probleme de sanatate, așa ca Adrian Mutu l-a…

- Împuscaturi la sediul YouTube din California. Mai multe focuri de arma au fost trase în sediul YouTube din San Bruno, California. Atacul a început în jurul orei locale 13:00. Trei persoane au fost ranite si transportate la spital. Atacul armat a fost comis de o femeie, care…

- Si mai mult de atat, nu doar ca o avantajeaza, doar ca nu sunt nici la indemana oricui, scrie spynews.ro. Sandra Mutu a fost vazuta in aceste zile pe strazile Bucurestiului purtand o tinuta de regine. Sandra Mutu nu s-a sfiit sa-si scoata la lumina tinuta de mii de euro. Fara sa stai pe ganduri ai…

- Deși a trecut prin doua casnicii, cea de-a treia spera ca va fi cu noroc pentru Adrian Mutu. Fostul fotbalist are o familie numeroasa, un baiat din prima casatorie cu Alexandra Dinu, doua fete cu frumoasa Consuelo Matos și mezinul Tiago, pe care i l-a daruit actuala soție, Sandra, in toamna anului trecut.…

- Gabriel Diaconu, medic psihiatru, este de parere ca in spatele crimei cumplite din Timisoara (o tanara si-a ucis fetita) sta o boala psihica netratata, declansata, probabil, in momentul in care femeia a devenit mama. "Nu vorbim de o educatoare, ci de o fapta penala care probabil are in spate o patologie…