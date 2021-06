Stiri pe aceeasi tema

- Artistul What’s Up, pe numele sau real Marius Ivancea, și iubita lui, violonista Alice Badea, s-au desparțit. Fosta partenera a solistului este profesoara de muzica și co-fondatoare a doua școli private de muzica din București. Artistul What’s Up și iubita lui, Alice Badea, s-au desparțit Alice Badea…

- Cristina Spatar este din nou singura, dupa ce s-a desparțitde iubitul ei, Tiberiu Varzaru. Artista este mama a doi copii, pe care ii aredin prima casnicie. La cinci ani de la divorțul de fostul soț, vedeta scoate laiveala amanunte mai puțin știute din casnicia lor.Se pare ca relația scarțaia de ceva…

- Bianca Dragușanu și-a deschis sufletul și i-a pus la punct pe toți cei care ii vor raul. In cadrul interviului oferit in exclusivitate pentru Antena Stars, focoasa blondina a facut dezvaluiri incredibile și despre relația cu Gabi Badalau, susținand ca este barbatul pe care il iubește in momentul de…

- Brigitte și Florin Pastrama au in continuare probleme in casnicie, iar fosta soție a lui Ilie Nastase a ajuns la capatul puterilor. Invitata in cadrul emisiunii Xtra Night Show, aceasta a izbucnit in lacrimi și a povestit ca nu se mai ințelege cu soțul ei, care are o atitudine de necontrolat. De altfel,…

- Andreea Balan și Tiberiu Argint au implinit un an de relație și pentru a sarbatori acest moment special din viața lor, au ales sa plece intr-o vacanța. Andreea Balan a plecat cu Tiberu Argint intr-o vacanța romantica in Dubai pentru a sarbatori primul an de relație. Artista le-a marturisit fanilor sai,…

- Pe 14 mai s-a aflat ca Rona Hartner divorțeaza de soțul ei, de Herve Camilleri. Acum, artista a oferit noi detalii despre relația care tocmai s-a incheiat, dar și amanunte despre cum va decurge separarea legala. Rona Hartner, in varsta de 48 de ani, și Herve s-au casatorit in toamna anului 2019 și pareau…

- Veste bomba in showbiz! Aida Parascan este insarcinata! Vedeta a oferit declarații exclusive la Antena Stars, despre relația cu tatal copiilor sai și despre sarcina! Ii crește singura pe cei mici și susține ca sunt cea mai mare bucurie a sufletului sau. Aida nu s-a gandit nicio secunda la avort, deși…