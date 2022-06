Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu, 43 de ani, a lansat azi, la Cluj-Napoca, autobiografia „Revenirea din Infern”. Propunerea de a lansa o carte despre viața lui Mutu, in colaborare cu jurnalistul Catalin Oprișan, i-a aparținut actorului Codin Maticiuc.Cei 3 au fost prezenți in aceasta dupa-amiaza la o conferința de presa.…

- Astazi la ora 17:00, cu o zi inainte de meciul sau oficial de retragere, Adrian Mutu (43 de ani), iși lanseaza autobiografia, „Revenirea din Infern”. „Nu este o carte despre fotbal, ci una a confesiunilor, o carte in care Adrian Mutu a spus tot, tot ce presa nu a reușit sa scrie și publicul și-ar fi…

- Adrian Mutu, antrenorul Rapdiului, iși lanseaza azi cartea autobiografica: „Am stat la marginea prapastiei”. Cesare Prandelli va fi prezent la eveniment. Cartea autobiografica a lui Adrian Mutu, „Revenirea din infern” (editura Bookzone), va fi lansata astazi, sambata, 11 iunie, de la 17:00, in cadrul…

- In urma caștigarii titlului de campioana la US Open 2019, Bianca Andreescu a crescut vertiginos in popularitate, iar acum fanii vor putea afla mai multe despre canadianca de origine romana prin intermediul noii sale carți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- La Sports Festival 2022, la Cluj-Napoca, duminica, 12 iunie, demonstrativul de fotbal al anului: World Stars – Romania Demonstrativul de fotbal al anului va avea loc la Sports Festival! Duminica, 12 iunie, de la ora 19.00, Adrian Mutu, “Il fenomeno” va juca in meciul ce marcheaza oficial retragerea…

- Manifestarea face parte din cadrul „Buzau Fest & Zilele Chișinaului la Buzau” și se va bucura de prezența delegației de la Chișinau, a președintelui Consiliului Județean Buzau, Petre Emanoil Neagu, și a mai multor oameni de cultura din Buzau. Cartea „Chișinaul de altadata” face parte dintr-un set de…

- Prima ctitorie a voievodului Alexandru Lapușneanu, Manastirea Slatina, a fost astazi, 26 mai 2022, gazda evenimentului de lansare a volumului „Preoția sacramentala și provocarile lumii moderne”, semnat de parintele Ioan Aparascai, slujitor al locașului de cult. La intalnirea desfașurata cu binecuvantarea…

- Biblioteca Judeteana "Ioan N. Roman" Constanta, cu sediul pe str. Mircea cel Batran, nr. 104 A, organizeaza Vineri, 18 martie 2022, ora 17.30, in Aula Bibliotecii lansarea cartii Repere istorice ale scafandreriei romanesti Editura Celebris, 2022 a lui PASCALE ROIBU, scafandru militar.Potrivit unui comunicat…