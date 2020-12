Sandra Izbașa s-a logodit în ziua de Crăciun. I-a spus „Da” lui Răzvan Bănică Fosta gimnasta Sandra Izbașa a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Razvan Banica, in ziua de Craciun. Multipla medaliata olimpica a acceptat fara a sta pe ganduri sa se casatoreasca cu nepotul lui Ștefan Banica Jr. In varsta de 30 de ani, Sandra Izbașa, una dintre cele mai bune gimnaste romane, s-a logodit chiar in ziua de Craziun. “DA!” Cel mai special Craciun! Am primit cel mai minunat cadou pe care si-l poate dori o femeie vreodata! Inca de mici, cu toate visam si ne proiectam momentul in care printul descaleca de pe calul sau alb si ne marturiseste iubire vesnica! Printul meu a facut-o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

