Stiri pe aceeasi tema

- Fermecatorul Rob Lowe traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Sheryl Berkoff, inca de la inceputul anilor '80. Femeia, care i-a daruit și doi copii, s-a mai iubit cu un actor celebru, in trecut.

- INNA si rapperul Deliric formeaza un cuplu. Existau deja zvonuri despre o posibila relatie dintre cei doi, insa INNA s-a hotarat sa confirem faptul ca formeaza un cuplu. INNA traieste o poveste de iubire cu Deliric, unul dintre cei mai admirati rapperi din Romania, owner al brandului PORC si al FACEM…

- Cel mai nou cuplu din showbizul romanesc este format din Inna și rapperul Deliric, artista publicand și pe rețelele de socializare o imagine in care l-a etichetat pe cunoscutul cantareț. Se pare ca cei doi au plecat impreuna șa mare. Inna, imagini incendiare in cel mai HOT costum de baie.…

- Dupa ce, ani la randul, a incercat sa fie cat mai discreta in ceea ce privește viața amoroasa, INNA a recunoscut ca iubește din nou. Noul ei iubit este nimeni altul rapperul Deliric.De-a lungul timpului, sau mai bine zis dupa ce s-a desparțit de Lucian Gitița, cel care in continuare ii este manager,…

- Fanii lui Edward Sanda și Cleopatrei Stratan s-au bucurat nespus de mult in momentul in care artistul a anunțat ca zvonurile referitoare la o relație de iubire sint adevarate. Acum ca toata lumea știe ca Edward Sanda și Cleopatra Stratan traiesc o frumoasa poveste de iubire, toata lumea a vrut sa știe…

- Leeds United revine in Premier League dupa 16 ani, iar antrenorul Marcelo Bielsa este eroul fanilor. Printre cei care i-au transmis felicitari argentinianului este și Nikolaj Coster Waldau. Nimeni altul decat cel care a interpretat rolul lui Jaime Lanister in serialul de succes Game of Thrones. Danezul…

- Dupa ce s-a tot zvonit ca formeaza un cuplu, dar au preferat sa nu vorbeasca pe acest subiect, acum, au recunoscut totul. Edward Sanda și Cleopatra Stratan, caci despre ei este vorba, formeaza cel mai nou cuplu din showbiz.

- Incurcate-s caile dragostei! Un celebru cuplu de la noi s-a desparțit! Cine sunt cei doi artiști care și-au spus adio? Va dam un mic indiciu: pe ea o știți de la ”X Factor”, iar el este un cunoscut rapper de la noi! Cin' sa fie, cin' sa fie?