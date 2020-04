Sandoz doneaza spitalelor din Romania 100.000 de doze dintr-un medicament pentru COVID-19

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații confirma primul deces in urma infectarii cu noul corinavirus in randul personalului medical. Este vorba despre un ambulantier in varsta de 53 de ani din cadrul Serviciului de Ambulanța Județean Suceava.Barbatul a prezentat simptomatologie COVID 19 in data de 24 martie…

- Ministerul Sanatatii confirma ca directorului Directiei Control si Integritate din cadrul Ministerului Sanatatii a fost depistat pozitiv la COVID 19, transmite sambata Grupul de Comunicare Strategica.Acesta se afla internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.In acest caz s a inceput ancheta…

- Ministerul Sanatatii anunta ca a primit 18.000 de cutii Hidroxiclorochina, medicament folosit in tratamentul pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, de la compania Sanofi Romania. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca donatia primita reprezinta ”o gura de oxigen” pentru sistemul medical.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a explicat ce inseamna activarea scenariului 4 in cazul epidemiei de coronavirus, intr-un interviu la Pro TV. Oficialul MS a spus ca este posibila activarea personalului medical pensionar sau a studenților la medicina in ani terminali, care pot sustine activitatea medicala…

- Ministrul Sanatații a declarat ca Scenariul 4 se apropie și a propus ca medicii asimptomatici, dar infectați cu coronavirus, sa ramana in spitale și sa trateze pacienții infectați cu coronavirus."Noi, cei de la Ministerul Sanatații, am propus algoritmi de testare, sa ducem la domiciliu cazurile ușoare…

- Victor Costache va demisiona in plina criza, cel mai probabil simțindu-se depașit de situație, dupa ce mai mulți medici au fost infectați. Orban vrea sa-l inlocuiasca cu Nelu Tataru. Nelu Tataru a fost numit din decembrie, anul trecut, secretar de stat la Ministerul Sanatații. In 2017 a fost ales președinte…

- Pe portalul Ministerului Sanatatii a fost publicata, in transparenta decizionala, hotararea Guvernului pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru pregatirea unitatilor sanitare in vederea ingrijirii pacientilor infectati cu COVID…