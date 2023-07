Sandoz a lansat o versiune biosimilară a tratamentului pentru artrită Humira al AbbVie Sandoz, companie detinuta de Novartis, a declarat ca medicamentul sau, Hyrimoz, va avea un pret cu 5% mai mic decat pretul curent de lista al Humira, de 6.922 dolari pe luna, dar ca ofera si o versiune fara marca a Humira, cu o reducere de 81%. Expertii in domeniul sanatatii au spus ca producatorii de medicamente isi vor lansa probabil medicamentele biosimilare cu Humira cu mici reduceri, pentru a atrage managerii de beneficii de farmacie, care isi iau o parte din taxe ca procent din reducerile pe care le negociaza in numele clientilor lor – angajatori mari si planuri de asigurari de sanatate.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

money.ro

