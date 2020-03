Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Bernie Sanders a anuntat, miercuri dupa-amiaza, ca ramane in cursa electorala pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat in scrutinul prezidential din Statele Unite, desi a fost depasit de fostul vicepresedinte Joseph Biden, anunța MEDIAFAX.Senatorul Bernie Sanders a admis…

- Senatoarea Amy Klobuchar a decis sa se retraga din cursa electorala pentru desemnarea candidatului Partidului Democrat în scrutinul prezidential din Statele Unite, urmând sa îl sustina pe fostul vicepresedinte Joseph Biden, informeaza Mediafax citând CNBC.Senatoarea de…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…

- Procesul din Senatul american privind demiterea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, va începe cel mai probabil pe 21 ianuarie, a declarat marți liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, informeaza CBS News, citat de Mediafax. Acesta a declarat ca etapele preliminare ar putea…

- Camera Reprezentantilor din Statele Unite va supune la vot, miercuri, un proiect de rezolutie care prevede trimiterea in Senat a articolelor de inculpare a presedintelui Donald Trump in vederea demiterii, afirma surse citate de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Nancy Pelosi, presedintele…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden, favorit pentru a fi candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din Statele Unite, a declarat ca nu va accepta sa fie audiat in Senat in cadrul procedurii pentru demiterea presedintelui Donald Trump.

