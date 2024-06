Stiri pe aceeasi tema

- Surorile Bella și Gigi Hadid doneaza impreuna un milion de dolari pentru a sprijini campania umanitara dedicata palestinienilor. Anunțul a fost facut de agentul lor. Banii vor ajunge la mai multe organizații care acționeaza in Gaza.

- Sandalele de cauciuc, la moda in vara 2024. Ce modele se poarta Vara 2024 aduce in prim-plan un trend surprinzator și plin de nostalgie: sandalele de cauciuc. Aceste incalțari versatile, candva asociate exclusiv cu plaja sau activitațile in aer liber, au fost reinventate de marile case de moda și au…

- In primul trimestru din acest an, Ford a vandut 20.223 de mașini electrice, mai multe cu 86% fața de aceeași perioada din 2023. Chiar daca vanzarile de modele electrice au crescut, rezultatele financiare pentru primul trimestru din acest an arata ca marca americana pierde foarte mulți bani dupa vanzarea…

- Conținut oferit de: Partener extern. Probabil vara poate fi considerata anotimpul ideal pentru exprimarea stilului prin intermediul articolelor de imbracaminte sau incalțaminte pe care le porți. In acest sens, este important sa acorzi atenție acestei alegeri și sa optezi pentru ceea ce te reprezinta…

- Gențile bucket, noul trend. 10 modele in voga anul acesta! Gențile bucket sunt versatile și practice, perfecte pentru a completa orice ținuta. Fie ca vorbim despre outfituri casual ori unele mai elegante, diversitatea modelelor de genți le face potrivite pentru fiecare ocazie. Iata zece modele in voga…

- Bani din TikTok! Platforma anunta extinderea programului Effect Creator Rewards, prin care creatorii de continut pot castiga bani de pe urma efectelor de AR create, acesta fiind acum disponibil si in Romania, scrie news.ro . Programul Effect Creator Rewards este acum disponibil in 33 de noi tari, pe…