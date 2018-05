Stiri pe aceeasi tema

- Sanda Ladoși este total schimbata. Publicul care a vazut-o la circ nu a recunoscut-o, atat de schimbata este artista. Cantareața Sanda Ladoși apare in spectacolul de circ Reveria. Artista se afla la conducerea Circului Metropolitan din București, fostul Globus, din anul 2017. Sanda Ladoși a fost numita…

- Viorel Lis (74 de ani) s-a confruntat cu grave probleme de sanatate, in ultima perioada. A fost internat recent, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Fericit ca a trecut cu bine peste acest impas, fostul edil al Capitalei a fost la restaurant cu soția lui, Oana Lis. Viorel Lis a slabit…

- Ozana Barabancea a slabit spectaculos și este tare mandra de noua ei silueta. Vedeta a ajuns sa canntareasca 71 de kilograme, insa nu vrea sa se opreasca aici, greutatea ideala la care vrea sa ajunga este 65. Și-a facut apariția pentru prima data la TV, dupa ce a slabit spectaculos și a dezvaluit cum…

- Fara sa cunoasca indeaproape familia Prodan-Reghecampf, Ioana Tufaru a ținut morțiș sa aduca un ultim omagiu regretatei artiste. Apariția ei a uimit insa lumea: Ioana a slabit incredibil de mult și nu se lasa. Vrea sa mai piarda kilograme. Imbracata in doliu și mai slaba decat ne-am obișnuit cu ea,…

- Nu mai e un secret faptul ca Ozana Barabancea a ajuns sa aiba o talie ca trasa prin inel, fiind din ce in ce mai aproape de dimensiunile la care a visat! Artista a slabit zeci de kilograme și arata incredibil de bine, dar aceasta transformare nu a avut loc peste noapte.

- Deși i-a fost un pic teama, Bianca Rus și-a luat inima in dinți și acceptat sa iși taie stomacul. Se pare ca rezultatele nu s-au lasat așteptate, vedeta a slabit deja unsprezece kilograme și este foarte mulțumita de alegerea facuta. „Am slabit 11 kilograme in doua luni. Eu sunt foarte sincera, am spus…

- Designerul Alexandru Ciucu a adoptat un regim drastic, care l-a ajutat sa slabeasca 16 kilograme 14 zile. Acesta a apelat la ajutorul unui medic nutritionist și, in cele doua luni de dieta, metabolismul organismului sau s-a reglat.