- Una dintre cele mai apropiate colaboratoare a fostului primar al Timisoarei, Sanda Grebla, a devenit, potrivit ultimei sale declaratii de avere, proprietara unui spatiu comercial de 79 de metri patrati in Piata Victoriei, zona zero a Timisoarei.

- Premierul Florin Cițu susține ca sunt zeci de mii de locuri libvere la vaccinare, in mai multe orașe din țara, deși unele localitați sunt in carantina sau au un numar mare de imbolnaviri. Prim-ministrul l-a atacat direct chiar pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz, care cere, de mai multe zile, mai…

- Societatea de termoficare a Timișoarei are nevoie de noi certificate de emisii gaze cu efect de sera. Trebuie sa plateasca 45 de milioane de lei pentru ele de data aceasta. In ultimii ani a dat peste 60 de milioane de lei. Sunt obligatorii, in caz contrar risca sa plateasca penalitați uriașe.

- Energia electrica furnizata comercianților din sectorul de flori din Piața 700, care a ars in noaptea de vineri spre sambata, avea ca scop doar utilizarea pentru iluminat și folosirea caselor de marcat și in niciun caz pentru aeroterme, anunța, intr-o postare oficiala, cei de la societatea Piețe SA,…

- Astazi, 2 februarie 2021, a avut loc o simulare de incendiu la Primaria Sectorului 5 din dispoziția Primarului, Cristian Popescu Piedone. Edilul a vrut sa verifice cat de repede se evacueaza cladirea in care funcționeaza Primaria și daca angajații știu ce au de facut in astfel de situații. Deși…

- Un teren de 50 de metri patrati, un apartament de 63 de metri patrati, dar si actiuni la Netflix si alte mari companii. Vorbim de avutia primarului Dominic Fritz, potrivit propriei sale declaratii de avere. In schimb, proaspatul viceprimar Cosmin Tabara detine mai multe terenuri si locuinte in Timisoara…

- Imediat ce ajutorul oferit de Guvernul Romaniei din fondul de rezerva pentru a ajuta societatea Colterm sa treaca iarna a devenit oficial, atat primarul Timișoarei, Dominic Fritz, cat și președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, au anunțat public, pe Facebook, acest lucru, dar nu au uitat…

- Revoluționarii timișoreni sunt nemulțumiți pentru ca doi ofițeri implicați in reprimarea Revoluției - Francisc Toba și Nicolae Roman - au ajuns parlamentari AUR. Liderul Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, și-a chemat simpatizanții in Piața Victoriei din Timișoara miercuri, 16 decembrie,…