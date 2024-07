Sanctuarul Normelor Sfinte ale lui Pricopie Auritul (SNSPA)

Intr-o lume in care moralitatea și legalitatea sunt adesea invocate ca arme politice, Remus Pricopie , rectorul SNSPA, se erijeaza in aparatorul suprem al acestor valori. Recent, el l-a atacat pe Mircea Geoana, acuzandu-l de acțiuni imorale și ilegale. Dar inainte de a arunca cu pietre, poate ar fi bine ca domnul Pricopie sa faca ordine in propria bisericuta. Rectorul Pricopie il critica pe Mircea Geoana pentru implicarea sa politica dintr-o funcție internaționala la NATO. Insa el insuși face politica din funcția de rector al SNSPA. In timp ce criticile aduse altora sunt vehemente, implicarea…