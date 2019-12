Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocul primei saptamani a lunii noiembrie vine cu partide extrem de interesante in Liga Campionilor, competiție ajunsa la cea de-a 4-a runda a grupelor, moment in care cele mai in forma echipe iși pot asigura matematic prezența in primavara competiției. Potrivit uefa. ...

- Partida de pe Roazhon Park a început excelent pentru CFR Cluj, iar în minutul 5 portarul Edouard Mendy avea sa fie eliminat în urma unui fault comis în postura de ultim aparator asupra lui Lacina Traore. Goalkeeperul francez avea sa fie înlocuit de Pepe Bonet, un pusti…

- Romania U21 continua in aceasta seara drumul spre EURO 2021. „Tricolorii” lui Mirel Radoi dau piept cu Irlanda de Nord U21, intr-o partida ce se disputa la Voluntari. Duelul va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Pro TV. Romania U21 - Irlanda de Nord U21 se joaca azi, de la ora 20:30, pe Stadionul…

- Sambata și duminica, la Alba Iulia se desfașoara a patra ediție a evenimentului Aventure Airsoft Contest. Vor fi organizate 3 competiții diferite: Pyramid Tournament, Ultimate Contest și Tir airsoft pentru amatori. Pyramid Tournament este un concurs pe echipe de tip skirmish desfașurat in stil piramida.…

- O echipa exclusiv feminina se pregateste sa navigheze in cadrul unei misiuni de doi ani in jurul lumii pentru a studia cauzele poluarii cu plastic a oceanelor si solutiile contra acestei probleme, relateaza joi Press Association. Echipajul ”eXXpedition Round the World” va pleca la data de 8 octombrie…

- O echipa exclusiv feminina se pregateste sa navigheze in cadrul unei misiuni de doi ani in jurul lumii pentru a studia cauzele poluarii cu plastic a oceanelor si solutiile contra acestei probleme, relateaza joi Press Association. Echipajul ''eXXpedition Round the World''…

- In multe sate din țara, apa din fantani nu mai este buna de baut și chiar pune in pericol viețile oamenilor. De vina sunt pesticidele și ingrașamintele folosite "dupa ureche", dar și depozitarea la intamplare a gunoaielor de grajd.

- Marius Șumudica impresioneaza in Turcia. Echipa sa, Gazișehir, a trecut in deplasare de Rizespor, 2-1. Nou-promovata Gazișehir a caștigat in deplasare dupa un joc foarte bun și le-a provocat celor de la Rizespor prima infrangere din acest sezon. Echipa lui Șumudica a marcat de doua ori in 4 minute.…