Stiri pe aceeasi tema

Generalul-maior rus Roman Kutuzov a fost ucis in estul Ucrainei, informeaza duminica un jurnalist din presa de stat de la Moscova, intr-o postare pe Telegram preluata de Reuters, informeaza Agerpres.

Germania intentioneaza sa inceteze sa mai importe petrol din Rusia de la finele acestui an, chiar daca Uniunea Europeana (UE) nu va reusi sa ajunga la un acord cu privire la un embargo la nivelul UE cu privire la titeiul rusesc, au declarat oficialii guvernamentali citati de Bloomberg, scrie AGERPRES.

Ungaria va vota in favoarea sanctiunilor impuse de Uniunea Europeana (UE) asupra petrolului din Rusia doar daca Bruxelles-ul va gasi solutii la problemele care ar rezulta in urma deciziei, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza CNN.

Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a acuzat, luni, Rusia ca "provoaca foamete in lume" prin razboiul pe care il duce in Ucraina, distrugand stocuri de grau si impiedicand exportarea acestuia, in special in Africa, relateaza AFP.

Uniunea Europeana nu va interzice deocamdata importurile de petrol rusesc și se va concentra in schimb pe mult mai ușoara sarcina de a renunța la livrarile de carbune, in ciuda posibilelor crime de razboi comise de trupele ruse in Ucraina, scrie Politico. Un embargou asupra gazului și petrolului

Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a denuntat, miercuri seara, "atrocitatile" si "crimele de razboi" comise de trupele ruse in Ucraina si a avertizat ca va intensifica presiunile asupra Administratiei presedintelui Vladimir Putin, in contextul in care Washingtonul a aplicat noi sanctiuni,

Washingtonul nu cauta sa schimbe regimul de la Moscova, da asigurari duminica secretarul de Stat american Antony Blinken, care considera ca aceasta problema este "de resortul rusilor", incercand astfel sa clarifice declaratii facute sambata, in Polonia, de catre presedintele american Joe Biden, relateaza

Sanctiunile dure impuse Moscovei starnesc temeri privind viitoare penurii si scumpiri uriase ale produselor de baza, scrie Financial Times, potrivit Mediafax.