- Administratia Biden a identificat mai multi oficiali guvernamentali si lideri de afaceri rusi de elita pe care SUA intentioneaza sa ii sanctioneze daca Rusia invadeaza Ucraina, a declarat un oficial de rang inalt al administratiei pentru CNN . Oficialul a declarat ca au fost elaborate „pachete de sanctiuni…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…

- Acumularea trupelor rusești la granița cu Ucraina este provocarea clara a Moscovei la adresa ordinii globale. Europa se afla in pragul unui conflict militar major, iar capacitatea Washingtonului de a influența deciziile Rusiei folosind sancțiuni pare o strategie depașita. Sancțiunile de pana acum s-au…

- Occidentul si Rusia sunt in impas dupa discutii de aproape patru ore purtate miercuri, la Bruxelles si inaintea celor de astazi, si ultimele, de la Viena. In timp Moscova refuza sa-si retraga trupele de la granita cu Ucraina, Occidentul respinge categoric cererile Moscovei de incetare a extinderii Aliantei…

- SUA și Rusia incep, luni, la Geneva, negocieri pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar așteptarile sunt destul de rezervate, daca nu chiar pesimiste. Serghei Riabkov, adjunctul ministrului rus de externe și cel care conduce delegația Moscovei, a avut duminica seara o intalnire de tatonare…

- Inainte de inceperea seriei de intalniri pentru dezamorsarea crizei cu Rusia, aministratia Biden si aliatii sai au pregatit noi sanctiuni in caz ca Putin invadeaza Ucraina. Diplomatii americani isi fac griji ca Putin ar putea sa se foloseasca esecul discutiilor ca o justificare pentru actiunea militara.

- SUA vor trimite forțe militare suplimentare in „flancul estic al NATO” in cazul in care Rusia va invada Ucraina, concomitent cu impunerea de „severe” sancțiuni economice. De asemenea, președintele american Joe Biden ii va transmite lui Putin ca SUA nu vor exclude posibilitatea aderarii Ucrainei la NATO,…

- Presedintele american a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand…