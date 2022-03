Stiri pe aceeasi tema

- Ar fi „prostesc” sa se creada ca sanctiunile occidentale împotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri, 25 martie, Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia,…

- Unele dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume ramane pe loc in Rusia, rupand randurile cu finanțele de masa intr-o decizie despre care experții spun ca slabește incercarile occidentale de a izola Moscova dupa invazia Ucrainei. Sancțiunile occidentale, care urmaresc sa restranga economia…

- Adjunctul presedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a avertizat ca Moscova ar putea raspunde sanctiunilor americane si UE, dupa invazia Ucrainei, prin iesirea din acordurile de neproliferare nucleara cu SUA si inghetarea activelor occidentale din Rusia, relateaza AP.

- „Pretenția Kremlinului de a negocia cu NATO și SUA o noua arhitectura de securitate in Europa, prin stabilirea zonelor de influența din timpul URSS arata negarea de catre Rusia a dreptului suveran al statelor independente de a iși decide singure sistemele de alianțe și cum iși asigura securitatea.Cel…

- Rusiei nu ii pasa de riscurile unor sanctiuni occidentale in cazul invadarii Ucrainei, a afirmat ambasadorul rus in Suedia, Viktor Tatarintev. „Ne doare in cot de toate sanctiunile lor”, spune diplomatul, dand insa asigurari ca Moscova incearca sa evite un razboi, pentru ca este „ultimul lucru pe care…