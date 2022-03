Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia a accelerat dupa ce rubla s-a depreciat in martie la un nivel record, iar cererea pentru o gama larga de bunuri, de la alimente la masini, a sporit in urma asteptarilor ca preturile lor vor creste si mai mult.Inflatia saptamanala in Rusia a incetinit usor la 1,93% in saptamana ce s-a incheiat…

- Un oficial guvernamental chinez de rang inalt a declarat sambata ca sancțiunile impuse de țarile occidentale Rusiei din cauza Ucrainei sunt din ce in ce mai „revoltatoare”. In plus, Le Yucheng, adjunct al ministrului de externe, spune ca NATO nu ar trebui sa se extinda și mai mult spre est, punand o…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a avertizat ca este posibil ca Rusia sa nu-si poata indeplini angajamentele externe din cauza sanctiunilor care i s-au impus pentru invadarea Ucrainei, insa aceasta situatie nu va provoca o criza financiara globala, transmite…

- Cum sancțiunile impotriva Rusiei amenința distrugerea masiva a economiei mondiale. Opinia jurnalistului economic, Anthony Rowley in ediția chineza a SCMP: "Sancțiunile occidentului amenința sa agraveze lanțul de aprovizionare, inflația și criza datoriilor, care amenința deja economia globala vulnerabila.…

- FMI a discutat despre impactul economic al razboiului din Ucraina. Institutia avertizeaza ca, desi situatia ramane extrem de fluida si perspectivele sunt supuse unei incertitudini extraordinare, ”consecintele economice sunt deja foarte grave”. ”Preturile la energie si la marfuri, inclusiv graul…

- Unele dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume ramane pe loc in Rusia, rupand randurile cu finanțele de masa intr-o decizie despre care experții spun ca slabește incercarile occidentale de a izola Moscova dupa invazia Ucrainei. Sancțiunile occidentale, care urmaresc sa restranga economia…

- In ciuda amenințarii cu sancțiunile occidentale, Vladimir Putin a anunțat luni recunoașterea de catre Rusia a independenței republicilor separatiste. Deși Europa ramane principalul sau partener financiar, stapanul Kremlinului a luat o serie de masuri strategice pentru a-și proteja economia. Amenințarile…

- Rusiei nu ii pasa de riscurile unor sanctiuni occidentale in cazul invadarii Ucrainei, a afirmat ambasadorul rus in Suedia, Viktor Tatarintev. „Ne doare in cot de toate sanctiunile lor”, spune diplomatul, dand insa asigurari ca Moscova incearca sa evite un razboi, pentru ca este „ultimul lucru pe care…