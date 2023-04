Sancțiunile occidentale impuse Rusiei: societatea europeană, din ce în ce mai vulnerabilă Pachetele de sancțiuni pe care UE le-a adoptat impotriva Rusiei iși pierd din autoritate in condițiile in care tot mai multe voci susțin ca acestea au fost impuse fara un cadru juridic clar, pe criterii discriminatorii, pe graba și sub o presiune politica uriașa. Nu mai vorbim de ineficiența financiara a masurilor… La sfarșitul lunii […] The post Sancțiunile occidentale impuse Rusiei: societatea europeana, din ce in ce mai vulnerabila first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

