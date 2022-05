Stiri pe aceeasi tema

- Propaganda in favoarea „operațiunii militare speciale” desfașurate de Rusia in Ucraina nu se oprește nici in timpul inmormantarilor. Jurnaliștii publicației rusești de limba engleza The Moscow Times scriu ca un preot apropiat Moscovei le-a spus parinților unui soldat mort in razboiul din Ucraina, in…

- Un oficial guvernamental chinez de rang inalt a declarat sambata ca sancțiunile impuse de țarile occidentale Rusiei din cauza Ucrainei sunt din ce in ce mai „revoltatoare”. In plus, Le Yucheng, adjunct al ministrului de externe, spune ca NATO nu ar trebui sa se extinda și mai mult spre est, punand o…

- Uniunea Europeana a aprobat oficial marți un nou val de sancțiuni impotriva Moscovei, printre care se numara interzicerea investițiilor in sectorul energetic rus, a exporturilor de bunuri de lux și a importurilor de produse din oțel din Rusia, informeaza Reuters. Sancțiunile vor ingheța și activele…

- ”Avem o parte din rezervele noastre de aur si de schimb valutar in moneda chineza, in yuani. Si vedem ce presiune exercita tarile occidentale asupra Chinei pentru a limita schimburile comerciale reciproce cu China. Desigur, exista presiune pentru a limita accesul la aceste rezerve”, a afirmat ministrul…

- Uniunea Europeana va suspenda comertul si tratamentul economic privilegiat al Moscovei, va reprima utilizarea de cripto-active de catre Rusia si va interzice exporturile catre Rusia de bunuri de lux ale UE, precum si importul de produse din fier si otel, a declarat, vineri, presedinta Comisiei Europene,…

- Noile sancțiuni occidentale impotriva Moscovei vor fi ridicate daca Rusia iși va opri operațiunea speciala in Ucraina. Acest lucru a fost declarat joi intr-un interviu acordat TASS de subsecretarul de stat american pentru afaceri politice Victoria Nuland. "Sancțiunile se vor incheia daca Rusia " va…

- China critica sancțiunile occidentale impotriva Rusiei, deși s-a pronuntat in favoarea suveranitatii ucrainene saptamana trecuta. Beijingul, prin vocea purtatorului de cuvant al MAE chinez Wang Wenbin, considera aceste sancțiuni „ilegale si unilaterale”, dupa ce statele occidentale au convenit sa excluda…

- UE și SUA au anunțat sambata ca mai multe banci din Rusia vor fi excluse din sistemul global de plați interbancare SWIFT și, cel puțin la fel de semnificativ, rezervele internaționale ale Bancii Centrale Ruse vor fi inghețate, scriu Reuters și Financial Times. Tarile occidentale au anunțat sambata ca…