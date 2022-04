Stiri pe aceeasi tema

- Georgia a respins luni acuzatii formulate la adresa ei de Ucraina, care sustine ca guvernul de la Tbilisi ajuta Rusia sa ocoleasca sanctiunile occidentale, transmite agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ar fi "prostesc" sa se creada ca sanctiunile occidentale impotriva companiilor rusesti ar putea avea vreun afect asupra guvernului de la Moscova, a declarat vineri Dmitri Medvedev, fost presedinte al tarii si actual sef adjunct al Consiliului de Securitate din Rusia, potrivit Reuters.„Sanctiunile nu…

- Vicepremierul rus, Viktoria Abramchenko, a anuntat, marti, ca nu exista riscul unei crize alimentare pe piata interna si a avertizat consumatorii sa nu se grabeasca sa se aprovizioneze cu alimente de baza dupa ce Occidentul a impus sanctiuni Rusiei pentru invadarea Ucrainei, relateaza Reuters. Economia…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a avertizat ca este posibil ca Rusia sa nu-si poata indeplini angajamentele externe din cauza sanctiunilor care i s-au impus pentru invadarea Ucrainei, insa aceasta situatie nu va provoca o criza financiara globala, transmite…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a cerut sanctiuni si mai dure pentru Rusia, in urma atacarii Ucrainei de catre fortele ruse. Liderul social-democrat sustine ca doar un raspuns „ferm” ii va face pe rusi sa reevalueze concesintele unui razboi in Ucraina.

- Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei si actual europarlamentar, sustine ca Uniunea Europeana trebuie sa actioneze pragmatic, cu sanctiuni impotriva Rusiei, fiind necesara o izolare economica a acestui stat, caruia sa nu-i mai fie livrata tehnologie si nici cumparate gazele. Basescu a subliniat…

- Rusiei nu ii pasa de riscurile unor sanctiuni occidentale in cazul invadarii Ucrainei, a afirmat ambasadorul rus in Suedia, Viktor Tatarintev. „Ne doare in cot de toate sanctiunile lor”, spune diplomatul, dand insa asigurari ca Moscova incearca sa evite un razboi, pentru ca este „ultimul lucru pe care…

- Rusia se va expune unor consecinte masive in caz de agresiune impotriva Ucrainei, in cadrul unui pachet de sanctiuni in curs de pregatire de catre Occident care vizeaza si controversatul gazoduct germano-rus Nord Stream 2, a declarat joi sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock,