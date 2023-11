Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent, de referinta la nivel international, cu expirare in decembrie, s-au tranzactionat in urcare cu 4%, la 89,4 dolari pe baril, in timp ce contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate din SUA, pe termen de o luna, au crescut cu 4,1%, ajungand la 86,3…

- In acest an, China a obținut economii de aproape 10 miliarde de dolari prin achiziții record de petrol din țari aflate sub sancțiuni occidentale, potrivit calculelor Reuters, bazate pe date de la comercianți și companii de urmarire a navelor. O consecința a sancțiunilor impuse de Statele Unite și de…

- Daca veniturile din export ale Rusiei scad la 350 de miliarde de dolari, este puțin probabil ca Putin sa continue razboiul in Ucraina, scrie politologul Kirill Rogov in Financial Times . Rusia a avut aproximativ aceleași venituri din export in 2015 și 2020. Cu un preț mediu anual al petrolului Brent…

- Un finanțator și trader, care este in prezent unul dintre cei mai activi negociatori de petrol din Marea Britanie, se numara printre persoanele care se confrunta cu un nou proces penal pentru frauda.

- Rusia vinde petrol catre India la aproape 80 de dolari pe baril, cu aproximativ 20 de dolari peste plafonul occidental de pret, potrivit traderilor si calculelor Reuters, deoarece oferta limitata de pe piata ajuta Moscova sa genereze un apetit puternic pentru exporturile sale.Petrolul Urals al Rusiei…

- Rusia a reușit sa evite sancțiunile G7 asupra majoritații exporturilor sale de petrol, o schimbare in fluxurile comerciale care va crește veniturile Kremlinului pe masura ce țițeiul se apropie de 100 de dolari pe baril. Aproape trei sferturi din toate fluxurile maritime de țiței rusesc au calatorit…