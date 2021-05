Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul francez al Transporturilor a facut apel joi la Rusia sa respecte "principiul reciprocitatii" care guverneaza relatiile bilaterale, dupa anularea de zboruri spre Moscova din cauza faptului ca aceasta nu a autorizat noi culoare care sa evite Belarusul, relateaza AFP. "Principiul…

- Doua curse aeriene din Franta si Austria spre Rusia au fost anulate in ultimele 24 de ore deoarece autoritatile aeronautice ruse au refuzat schimbarea rutelor aeriene astfel incat sa ocoleasca spatiul aerian...

- Liderii europeni amenința ca vor limita traficul aerian deasupra Belarusului și iau in calcul și restricționarea transportului terestru, dupa ce avionul Ryan Air in care se afla Roman Protasevici a fost deturnat duminica spre Minsk, unde jurnalistul a fost arestat, scrie Reuters. Unele companii au inceput…

- Rusia a desfasurat intre 15.000 si 25.000 de militari in peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri insarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, in cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE),…

- Rusia a desfasurat 25.000 de militari in Peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri insarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, in cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), la Viena, informeaza…

- Rusia a desfasurat între 15.000 si 25.000 de militari în peninsula Crimeea si la frontiera cu Ucraina, potrivit estimarilor Statelor Unite, a indicat miercuri însarcinatul cu afaceri al SUA, Courtney Austrian, în cadrul unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare…

- Oficialitatile de la Moscova cer Slovaciei sa returneze sute de mii de doze de vaccin rusesc, dupa ce autoritatile de la Bratislava au ridicat semne de intrebare privind dozele primite. Slovacia a importat 200.000 de doze de vaccin Sputnik, desi acesta nu a fost aprobat la nivel european, dar inca nu…

- Statele Unite au declarat luni ca sunt gata sa revizuiasca sanctiunile impuse Iranului daca Teheranul respecta cu strictete acordul nuclear din 2015, inaintea discutiilor pe aceasta tema care vor incepe marti la Viena, transmite AFP. Departamentul de Stat american a confirmat trimiterea unui reprezentant…