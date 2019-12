Sanctiunile intra in vigoare de luna viitoare. Amenda si munca in folosul comunitatii pentru persoanele care tulbura linistea Incepand cu 26 ianuarie 2020 intra in vigoare Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. Printre actele normative modificate si completate de Legea nr. 192 din 2019, se regaseste si Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Potrivit noilor modificari legislative, organizarea de petreceri cu caracter privat si utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor, in corturi, alte amenajari sau in… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

