Sancțiunile impuse Rusiei fac mai mult rău în Europa Sancțiunile fac rau, dar poate ca efectele distructive se vad mai mult in Europa decat in Rusia. Odata cu apropierea unei noi ierni și cu o noua creștere a prețurilor la energie, fisurile incep sa se vada din nou. In Germania exista o ingrijorare tot mai mare cu privire la daunele pe care razboiul din […] The post Sancțiunile impuse Rusiei fac mai mult rau in Europa first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

