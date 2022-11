Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban catalogheaza vineri sanctiunile impuse de catre UE Rusiei drept ”pasi catre razboi” si isi inteteste criticile impotriva unei strategii a Bruxellesului pe care o denunta drept ”periculoasa”, relateaza AFP și News.ro . ”Oricine intervine economic intr-un conflict militar…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a acuzat duminica Bruxelles-ul ca „trage” indirect asupra Ungariei prin seria sa de sanctiuni impotriva Rusiei, calificate de Budapesta drept „bomba” asupra economiei, conform AFP. „Sa nu ne facem griji pentru cei care trag asupra Ungariei ascunsi in umbra, de undeva…

