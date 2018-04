Sanctiunile impotriva Rusiei: Unde dai si unde crapa!

Stiri pe aceeasi tema

- Țarile G-7 au decis menținerea sancțiunilor impotriva Rusiei, a afirmat ministrul canadian de externe, intr-un mesaj postat pe Twitter. „Ministrul [Afacerilor Externe al Canadei Chrystia] Freeland și alți miniștrii de externe ai G7 au reafirmat angajamentul comun fața de dreptul internațional, inclusiv…

- Valentina Matvienko, presedintele Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus, a declarat, miercuri, ca raspunsul Moscovei la sanctiunile impuse de SUA impotriva Rusiei va fi ”punctual si dureros”, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat, marti, ca sanctiunile impotriva Rusiei sunt motivate de cresterea influentei internationale a Moscovei, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Pretul aluminiului este pe cale sa afiseze cea mai mare crestere din ultimele trei decenii, dupa ce sanctiunile americane impuse grupului rus United Co. Rusal (lider mondial in productia de aluminiu) i-au determinat...

- Rusia a respins ultimatumul Marii Britanii, prin care aceasta cerea Rusiei sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar. Potrivit Vedomosti, maine Londra ar putea anunța sancțiuni impotriva Moscovei.

- Deoarece situatia in jurul Ucrainei ”contiua sa prezinte o amenintare extraordinara pentru securitatea nationala si politica internationala a SUA”, valabilitatea decretului prezidential din 2014, prin care au fost impuse masuri restrictive in privinta Rusiei, exte extinsa pentru inca un an, se arata…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a afirmat vineri ca sanctiunile suplimentare pe care Casa Alba intentioneaza sa le impuna Rusiei ar putea interveni in urmatoarele saptamani, relateaza AFP. "Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile impotriva Rusiei", a declarat…

- Reprezentanții permanenți ai țarilor UE au decis sa extinda pentru șase luni sancțiunile impotriva Rusiei, din cauza situației din Ucraina. Dupa cum transmite RIA Novosti, cu referire la sursa, anunțul oficial va fi facut la 12 martie. Sancțiunile individuale actuale impotriva cetațenilor și a persoanelor…