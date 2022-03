Sancţiunile împotriva Rusiei s-ar putea extinde, afirmă consilierul adjunct pentru securitate naţională al SUA Intr-un interviu pentru 60 Minutes de la CBS, Singh a spus ca Rusia “se confrunta deja cu un abis economic” si este “pe calea rapida catre stilul de trai sovietic din anii 1980”. In ciuda problemelor economice cauzate de sanctiuni deja adoptate, Singh a spus ca acestea ar putea fi in continuare extinse si aplicate altor tinte, inclusiv mai multor banci si “sectoare de care nu le-am atins”. “Este vorba in principal despre petrol si gaze, dar exista si alte sectoare”, a spus el. “Nu vreau sa le precizez, dar cred ca Putin ar sti care sunt acestea”, a adaugat el. Singh a remarcat ca previziunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

