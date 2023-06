Sancțiunile împotriva Rusiei, marea greșeală a Occidentului? Sancțiunile impuse Rusiei dupa invazia in Ucraina se prefigureaza a fi “cea mai monumentala eroare de calcul din istoria moderna a Occidentului”, potrivit The American Thinker. Aceste sancțiuni nu au ingenuncheat economia rusa, așa cum s-a prezis pe scara larga. In schimb, economiile occidentale sunt cele care se clatina, creșterea lor fiind aproape oprita. Multe […] The post Sancțiunile impotriva Rusiei, marea greșeala a Occidentului? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile Ucraina a demarat marea contraofensiva impotriva trupelor rusești, iar informațiile din teren dau ca sigure eliberarea a cel puțin 6 localitați din sud-estul țarii. In tot acest timp, Vladimir Putin a recunoscut ca forțele sale militare au suferit pierderi semnificative in timpul luptei…

- Ucraina continua sa adopte masuri de sancționare, a declarat sambata seara presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de agentia ucraineana de stiri Ukrinform, scrie Rador."Vom continua sa ne luam masurile de sancționare, iar noi pachete de sancțiuni sunt pe drum - chiar mai extinse", a declarat…

- Ungaria nu este de acord cu unele dintre principalele prevederi ale celui de-al unsprezecelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei, elaborat de Comisia Europeana, intrucat considera ca acestea vor cauza prejudicii grave economiei europene, a declarat, luni, ministrul afacerilor externe și al relațiilor…

- Turcia are o relație „speciala” și in creștere cu președintele rus Vladimir Putin, in pofida presiunilor tot mai mari asupra Ankarei pentru a contribui la consolidarea sancțiunilor occidentale impotriva Moscovei, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu exclusiv CNN , inainte…

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca Ucraina și susținatorii sai occidentali ar putea face „ireversibila” o infrangere a Rusiei in razboi inca din acest an și a mulțumit Germaniei pentru ca este un „prieten adevarat” in timpul unei vizite la Berlin, scrie Reuters.Zelenski a obținut…

- Pregatirile pentru contraofensiva ale armatei ucrainene "se incheie", a afirmat ministrul apararii Oleksii Reznikov, in contextul in care Kievul afirma de mai multe luni ca vrea sa lanseze o operatiune pentru recucerirea teritoriilor ocupate in Est si...

- Guvernul Japoniei va continua sa intensifice presiunea sancțiunilor asupra Rusiei, intensificand in același timp sprijinul pentru Ucraina, a declarat, la obișnuita conferința de presa de lunea, secretarul general al Cabinetului de Miniștri al Japoniei, Hirokazu Matsuno. Fii la curent cu cele mai…

- Cele zece runde de sancțiuni impuse Rusiei de cand a inceput invazia pe scara larga in Ucraina in februarie anul trecut, Uniunea Europeana a aplicat cea mai dura pedeapsa impusa vreodata impotriva unei țari straine Bruxelles-ul spune ca sancțiunile sale sunt menite sa reduca veniturile Moscovei și accesul…