Sancțiunile împotriva Iranului: Fractură fără precedent între Statele Unite și Europa Dorința americana de a distruge acordul nuclear iranian din 2015 se traduce în fapte printr-o fractura fara precedent între Statele Unite și principalii sai aliați europeni, care risca sa dureze daca Donald Trump este reales, scrie AFP.



Niciodata pâna acum nu s-a înregistrat o astfel de ruptura: anunțul american privind revenirea la sancțiunile ONU împotriva Iranului a fost considerat fara valoare legala și inoperant, duminica, de europeni, susținuți de Beijing, Moscova și Teheran.



Fracturi transatlantice au mai avut loc în trecut, cum a fost cazul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Trump a anunțat luni noi sancțiuni împotriva ministrului iranian al Apararii, dar și altor persoane implicate în programele balistic si nuclear ale Iranului în sprijinul afirmației americane ca toate sancțiunile ONU împotriva Teheranului sunt acum restaurate, o…

- Administratia Donald Trump va anunta, luni, sanctiuni împotriva a zeci de persoane si entitati implicate în programele balistic si nuclear ale Iranului, afirma un oficial american citat de agentia Reuters, potrivit Mediafax.Washingtonul suspecteaza ca Iranul încearca sa se…

- ​Statele Unite au proclamat unilateral în cursul noptii de sâmbata spre duminica, ca sanctiunile Natiunilor Unite contra Iranului sunt din nou în vigoare si au promis sa îi pedepseasca pe cei care le încalca, într-un gest care risca sa mareasca izolarea lor, dar si…

- Turcia a inceput miercuri testarea unui vaccin impotriva COVID dezvoltat de China, transmite Agerpres, care citeaza agenția EFE. La studiu participa circa 1.200 de persoane, dintre care, cei mai mulți vor fi, in prima faza, lucratori in domeniul sanatații. Intre 1.200 și 1.300 de lucratori sanitari…

- Decizia Frantei si Germaniei este un pas inapoi pentru presedintele american Donald Trump, in conditiile in care Washingtonul, care detine presedintia rotativa a G7, spera sa emita in septembrie o foaie de parcurs pentru o reformare ampla a OMS, cu doua luni inainte de alegerile prezidentiale americane.…

- "Exista in prezent sute de vaccinuri (impotriva COVID-19) in proces de testare si trebuie sa indeplineasca toate normele si reglementarile prevazute pentru a fi aplicate in siguranta", a declarat purtatorul de cuvant al OMS, Christian Lindmeier, la o conferinta de presa. Oficialul OMS a declarat…

- Ministrul rus al sanatatii a declarat ca institutul de cercetare de stat Gamaleia din Moscova a finalizat testele clinice ale vaccinului și ca primii vaccinați vor fi doctorii si profesorii, scrie Agerpres.Mihail Murasko a explicat ca institutul de cercetare de stat Gamaleia din Moscova a finalizat…

- Ministrul Sanatatii a explicat ca institutul de cercetare de stat Gamaleia din Moscova a finalizat testele clinice ale vaccinului si ca se pregateste documentatia pentru inregistrarea acestuia. El a precizat ca primii vaccinati vor fi doctorii si profesorii. O sursa a declarat saptamana aceasta…