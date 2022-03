Stiri pe aceeasi tema

- Moment jenant pentru Serghei Lavrov, liderul diplomației Rusești. În cadrul unei conferințe de presa susținuta astazi la Moscova, acesta s-a certat practic cu unul dintre jurnaliștii CNN, care se afla în aceste momente la Kiev, transmite realitatea.md. Fiind Întrebat daca…

- Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au cerut miercuri Rusiei sa adopte „masuri autentice de detensionare” pentru a evita orice conflict cu Ucraina, amenintand din nou Moscova cu sanctiuni in caz contrar, informeaza AFP, citata de Agerpres. In cadrul unei convorbiri telefonice,…

- Cerul Romaniei este tot mai aglomerat de la inceputul crizei militare ruso-ucrainene. De frica bombelor, majoritatea companiilor aeriene au ales rute pentru avioane care ocolesc spațiul țarii vecine. Asta inseamna o creștere cu 10 la suta a traficului deasupra Romaniei.

- Vanzarile de mașini electrice (BEV) pe principalele cinci piețe europene (Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie) au crescut puternic, cu 72%, in 2021 comparativ cu anul anterior, dar menținerea acestui ritm in 2022 este pusa sub semnul intrebarii din cauza reducerii stimulentelor anunțate…

- Ucraina ar putea renunța la candidatura sa la NATO pentru a evita un razboi cu Rusia, a afirmat ambasadorul ucrainean în Marea Britanie, scrie Agerpres. O asemenea evolutie ar fi o concesie majora fata de Moscova, în raspuns la desfasurarea de trupe rusesti la granitele Ucrainei,…

- Este nevoie de o noua ordine de stabilitate in Europa, iar Rusia trebuie sa primeasca garanții de securitate, dar nu putem accepta imparțirea in noi sfere de influența, pentru ca s-ar genera noi tensiuni, a declarat luni seara președintele francez Emmanuel Macron dupa cinci ore și jumatate de discuții…

- Principalele artere din Brila au fost luminate pentru srbtori. Dintre toate aceste strzi care au beneficiat de luminaia de srbtori de departe cea mai bogat i expresiv este Calea Clrailor. Putei vedea dând click pe imaginea de mai jos cum arat aceast important arter a Brilei întrun film rea...

- In noile imagini din satelit se arata cum fortele armate rusesti au fost dispuse in pozitii strategice in vestul Rusiei, langa granita cu Ucraina si Crimeea, pe fondul scenariului ingrijorator in care tara isi va invada vecinul in viitorul apropiat.