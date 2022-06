Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal pentru Statistica a declarat miercuri ca vanzarile cu amanuntul au scazut cu 5,4% fata de luna precedenta, in termeni reali. O estimare realizata de Reuters anticipase o scadere de doar 0,2%. Comerciantii de produse alimentare au inregistrat in aprilie o scadere a vanzarilor de 7,7%,…

- Vanzarile de locuinte in Turcia au urcat in aprilie cu 38,8%, la 133.058, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate marti de Institutul de Statistica, rusii fiind principalii cumparatori, acestia cautand un paradis financiar, transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fii…

- Compania a realizat o analiza privind riscurile la care se expune mediul de afaceri romanesc in relatiile comerciale cu companiile rusesti aflate pe listele de sanctiuni. Peste 400 de companii au fost infiintate, in ultimele saptamani, intr-un singur judet din Romania, aflat in zona de frontiera, majoritatea…

- Grupul de distributie Pepco, care detine marcile PEPCO, Poundland si Dealz, a promis joi ca "va proteja preturile" pentru cumparatori, in conditiile in care in paralel a raportat o crestere de 17,5% a vanzarilor in primele sase luni ale anului fiscal in curs, gratie deschiderii de noi magazine, transmite…

- Rusia a semnalat luni o probabila noua reducere a dobanzilor si suplimentarea cheltuieli bugetare, pentru a ajuta economia sa se adapteze la sanctiunile occidentale, pe masura ce se indreapta catre cea mai profunda contractie din 1994, transmite Reuters. Rusia se confrunta cu o inflatie tot mai mare,…

- Rusii instariti incep sa investeasca in proprietati imobiliare din Turcia si Emiratele Arabe Unite, cautand un paradis financiar in contextul sanctiunilor occidentale impuse Moscovei dupa invadarea Ucrainei, sustin reprezentantilor mai multor firme imobiliare intervievati de Reuters.

- Rata inflației in Rusia a accelerat la 14,5% pana pe 18 martie, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2015, fiind in crestere de la 12,54% in urma cu o saptamana, a anuntat miercuri Ministerul Economiei, deprecierea rublei in urma sanctiunilor afectand semnificativ preturile, transmite Reuters. Inflatia…