Comisia de Disiplina a Federatiei Romane de Fotbal a decis, luni, sancțiunile dictate in urma incidentelor de la derby-ul Rapid – Dinamo. Rapid va trebui sa joace doua partide cu portile inchise, ca urmare a incidentelor provocate de fanii proprii la meciul cu Dinamo din etapa a 28-a a Ligii I , dar va trebui sa achite și a o penalitate sportiva de 60.000 de lei. „In baza art. 82.1 si 3.a si c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sanctioneaza clubul FC Rapid 1923 cu masura programarii a doua jocuri fara spectatori pe teren propriu si penalitate sportiva de 60.000 lei”, se mentioneaza in solutia…