- Președintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri drept "contraproductive" și "lipsite de sens" sancțiunile americane care vizeaza Rusia și care au fost inasprite in ultimele saptamani, dupa summitul cu Donald Trump, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump nu este un izolationist asa cum multi se temeau ca va fi, a declarat ministrul de externe britanic Jeremy Hunt inainte de prima sa vizita in Statele Unite in calitate de sef al diplomatiei britanice, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. In cursul zilei…

- A doua intalnire a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, nu va avea loc anul acesta, ci abia in 2019, dupa incheierea anchetei privind amestecul Rusiei in alegerile din SUA, a anuntat miercuri John Bolton, consilier national pentru securitate, citat de Reuters,…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Paul Ryan, a declarat ca intentioneaza sa ia in considerare impunerea de sanctiuni suplimentare Rusiei si si-a reiterat sprijinul pentru concluziile serviciilor de informatii americane potrivit carora Rusia ar fi intervenit in alegerile prezidentiale…

- Presedintele american Donald Trump va discuta despre "activitatea maligna" a Rusiei cu oficialii prezenti la summitul NATO din 11-12 iulie de la Bruxelles si va aborda apoi acest subiect in timpul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a afla daca Moscova doreste sa reduca tensiunile,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca va aborda problema presupusei implicari ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016 la intalnirea cu Vladimir Putin din luna iulie, informeaza Reuters.