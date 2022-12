Stiri pe aceeasi tema

Acesta a fost inculpat miercuri in Statele Unite de frauda si spalare de bani in legatura cu achizitionarea unor apartamente de lux in California, scrie AFP. "Acest complice al Kremlinului a fost sanctionat pentru ca a incercat sa otraveasca democratia, a aratat ca era dispus si capabil sa exploateze…

Ucraina coopereaza in mod direct cu Statele Unite, precum și cu alte țari, pentru a introduce noi sancțiuni eficiente impotriva Rusiei, dupa atacurile cu rachete asupra orașelor ucrainene, a declarat ambasadorul Ucrainei in SUA, Oksana Markarova, citat de Ukrinform, conform Rador.

Tratamentul aplicat de regimul taliban femeilor si fetelor din Afganistan ar putea fi considerat persecutie de gen si, prin urmare, o crima impotriva umanitatii, au apreciat vineri experti ai ONU, relateaza AFP, conform Agerpres.

Fundasul Ehsan Hajsafi a declarat ca echipa nationala a Iranului isi doreste sa fie "vocea" poporului la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, intr-un moment in care tara sa este afectata de proteste fara precedent, reprimate cu duritate de catre autoritati, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Canada și Statele Unite au impus sanctiuni asupra a doi politicieni haitieni, acuzandu-i de legaturi cu bande criminale si trafic de droguri pe scara larga, anunța Rador.

Trupele sud-coreene și americane au exersat miercuri (19 octombrie) construirea de poduri plutitoare pentru a transporta tancuri și alte vehicule blindate peste rauri, ca parte a unor exerciții comune mai ample, care au atras furia Coreei de Nord. Comandantul companiei din Batalionul 11 de geniu al…

Statele Unite, Franta si Marea Britanie intentioneaza sa discute, miercuri, despre transferurile de drone ale Iranului catre Rusia in cadrul unei reuniuni inchise a Consiliului de Securitate al ONU, a declarat un oficial american pentru CNN.