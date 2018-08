Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a dus la redresarea monedei naționale, lira, care a pierdut anul acesta 30% din valoare, infromeaza TVR. Ankara a anunțat masuri de riposta la sancțiunile impuse de Statele Unite. Turcia a dublat impozitele pentru unele importuri de la companii americane. Președintele Erdogan…

- Turcia a dublat tarifele la unele importuri din Statele Unite precum autoturismele, alcoolul si tutunul, in ceea ce potrivit vicepresedintelui turc este un raspuns deliberat la "atacurile" americane asupra economiei turce, informeaza miercuri Reuters, potrivit Agerpres. Masura intervine in contextul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat sambata, intr-un editorial publicat in „New York Times“, ca parteneriatul tarii sale cu Statele Unite este in pericol, avertizand ca Ankara ar putea sa-si caute „noi aliati“ in cazul in care Washingtonul continua sa-i arate „lipsa de respect“.

- Ankara va bloca accesul a doi inalti oficiali americani la activele lor din Turcia. Acesta e ordinul dictat de președintele turc Recep Tayyp Erdogan ca masura de retaliere dupa ce Washingtonul a impus sanctiuni impotriva a doi ministri turci in legatura cu procesul in cazul pastorului american Andrew…

- Presedintia turca a afirmat joi ca Statele Unite nu vor obtine cu amenintari "rezultate" in vederea eliberarii pastorului american judecat in Turcia si a indemnat Washingtonul "sa adopte o atitudine constructiva", transmite AFP. "Adminstratia americana (...) trebuie sa inteleaga ca nu poate obtine rezultatul…

- Asistentul secretarului american de stat pentru afaceri politico-militare, ambasadorul Tina Kaidanow, a mai spus in fata presei la Farnborough ca o delegatie a executivului SUA prezenta la acest salon aeronautic se intalneste cu aliati in speranta sporirii vanzarilor de echipamente militare americane.Departamentul…

- China a inceput sa impuna la randul sau tarife vamale pentru importurile americane, la scurt dupa ce Washingtonul a anuntat ca a inceput sa aplice tarife vamale pentru importuri chineze in valoare de 34...

- Realegerea din primul tur a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care obtine un nou mandat cu puteri crescute, a generat reactii in toata lumea, principalele mesaje fiind grupate de agentia AFP, luni, in urmatoarea sinteza: Statele Unite ale Americii. Prin intermediul purtatoarei de…