Stiri pe aceeasi tema

- Kremlin a declarat marti ca a primit invitatia adresata de presedintele Donald Trump omologului sau rus Vladimir Putin de a organiza un summit americano-rus catre sfarsitul acestui an, declarandu-se totodata convins ca ar putea aparea si alte oportunitati pentru ca cei doi lideri sa se intalneasca,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat joi ”forte” din Statele Unite ”pregatite sa sacrifice relatiile ruso-americane”, la doua zile dupa summitul de la Helsinki cu omologul sau american Donald Trump, extrem de criticat in tara din cauza pozitiei sale conciliante, relateaza AFP. ”Vedem ca exista…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit cu 18 luni interdictia privind importurile de produse alimentare din Occident, dupa ce Uniunea Europeana (UE) si-a prelungit sanctiunile largi si punitie impuse Rusiei din cauza actiunilor Moscovei in Ucraina, relateaza The Associated Press. Putin mentine,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat ca nu se teme de faptul ca presedintele american Donald Trump ar putea recunoaste anexarea Crimeii de catre Rusia in cadrul intrevederii pe care o va avea luni la Helsinki cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza dpa. Porosenko s-a intalnit cu liderii…

- SUA vor mentine sanctiunile impotriva Rusiei pana cand peninsula Crimeea, anexata in 2014, va fi inapoiata Ucrainei, conform declaratiilor secretarului de presa al Casei Albe, Sarah Sanders, care a precizat ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei, ramanand in dezacord cu Moscova pe acest…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, se vor intalni pe 16 iulie, la Helsinki, pentru primul lor summit bilateral, au anuntat joi Kremlinul si Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa. Cu prilejul intrevederii de la Helsinki vor fi abordate ‘stadiul actual…