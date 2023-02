Stiri pe aceeasi tema

- O avalansa de zapada a lovit, cu forta hotelul Capra, la peste 1.500 de metri, pe Transfagarasan, in judetul Arges. Zapada a spart geamurile si a intrat in camere si in sala de mese. Inauntru erau 72 de oameni, printre care si 13 copii. Nimeni nu a fost ranit, dar hotelul a suferit pagube serioase.…

- Turistii care au ramas blocati, sambata, la cabana Capra, in urma unei avalanse de proportii, au fost evacuati de echipele de salvare, care au dus deja un grup format din 17 persoane pana pe Transfagarasan. VIDEO: Evacuare turisti. Sursa: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont Seful Departamentului…

- Politistii vor verifica modul in care turiștii au ajuns pe un sector de drum inchis circulației la cabana Capra de pe Transfagarașan, lovita de o avalanșa in cursul nopții. 60 de persoane sunt acum izolate in cabana, iar multe dintre mașini sunt avariate. Autoritațile intervin pentru evacuare. Drumul…

- In jur de 60 de turiști sunt blocați in cabana Capra din Munții Fagaraș, lovita de o avalanșa . Marius Valcu, unul dintre cei aflați in cabana, a recunoscut, la Digi24, ca „au fost momente de panica”. O avalansa de mari dimensiuni s-a produs, sambata, 4 februarie, in Muntii Fagaras, valul de zapada…

- Doua avalanse mari au avut loc, in cursul noptii, in Muntii Fagaras, la peste 2.000 de metri altitudine, una a lovit cabana Capra, alta a fost observata la Balea Lac, dar nicio persoana nu a fost ranita, noteaza Agerpres. „Nu sunt victime, dar sunt pagube materiale atat la cabana, precum si mai multe…

- Zeci de turiști care au ramas blocați la cabana Capra in urma unei avalanșe de proporții vor fi mutați la o cabana din apropiere, a spus la Digi24 purtatorul de cuvant al ISU Argeș, Isabela Petre. Echipe de intervenție lucreaza acum la deszapezirea drumului de acces.

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs, sambata seara, in Muntii Fagaras, valul de zapada lovind cu putere cabana Capra, unde a produs pagube si a acoperit masini aflate in parcarea cabanei care este situata in apropierea Transfagarasanului. Din fericire, nu au existat victime. Turiștii, luați prin…

- Potrivit buletinului nivometeorologic, riscul de avalanșa este mare la munte, avertizarea fiind valabila pana duminica, 5 februarie, ora 20.00.Salvamontiștii avertizeaza ca zapada este instabila la altitudini mai mari de 1.800 de metri. Turiștii sunt sfatuiți sa ramana acasa sau sa aleaga doar partiile…