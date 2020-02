Sancțiuni aspre pentru șoferii care murdaresc carosabilul din Timișoara, ieșind de pe șantiere nepasatori, fara sa spele roțile autovehiculelor. In ultima saptamana, polițiștii locali au depistat șase astfel de cazuri in zone precum Circumvalațiunii, Torontalului sau Aradului. Polițiștii locali au luat masuri in cazul conducatorilor auto care ies din șantiere fara sa spele roțile autovehiculelor, […] Articolul Sancțiuni pentru șoferii și firmele care murdaresc strazile din Timișoara FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .