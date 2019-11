Sanctiuni pentru rascolire in gunoi, fumat in spatii publice inchise, aplicate de politistii constanteni (galerie foto)

Politistii locali cu atributii de ordine publica actioneaza, in permanenta, pentru asigurarea si mentinerea ordinii publice.In perioada 18.11.2019 24.11.2019, agentii din cadrul Directiei Generale Politia Locala au aplicat 809 sanctiuni in valoare de 106.170 lei.Zeci de persoane au fost sanctionate contraventional pentru savarsirea de acte obscene in public, consum de bauturi alcoolice in locuri publice, rascolire in gunoi, fumat in spatii publice inchise, folosirea unor acte de identitate expir ...