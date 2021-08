Stiri pe aceeasi tema

- Hidroelectrica a primit cele mai mari amenzi de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) in perioada 1 iulie 2020 - 30 iunie 2021, in timp ce Enel este compania pe numele careia s-au depus cele mai multe reclamatii, arata datele furnizate de ANRE pentru AGERPRES. Astfel, in perioada…

- Enel Energie Muntenia SA a trimis recent o serie de notificari clientilor sai, consumatori casnici, prin care ii informeaza asupra preturilor energiei electrice practicate din toamna acestui an, fara sa le spuna insa in mod clar ca este de fapt o crestere de pret.

- Pretul energiei electrice va creste incepand de azi, cu 1,3% pana la 7,5% pentru consumatorii casnici care nu au semnat inca un contract de furnizare pe piata libera. De la inceputul lui 2021, piata de electricitate s-a liberalizat total, iar preturile nu mai sunt reglementate de catre Autoritatea Nationala…

- • In contextul in care la 1 iulie 2021 se incheie perioada de aplicare a reducerii comerciale de catre furnizorii de energie electrica, in baza recomandarilor cuprinse in Ordinul ANRE nr.5/2021, Electrica Furnizare anunța acordarea unui discount tuturor clienților sai care aleg pana la data de 31.08.2021…

- Aproximativ un milion de consumatori casnici de electricitate si-au schimbat contractul de la inceputul anului pana acum si toti marii furnizori din piata au primit amenzi pentru nereguli, potrivit datelor furnizate pentru Agerpres de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). La 1 ianuarie…