- Responsabilii Parlamentului britanic s-au opus marti unei vizite a ambasadorului chinez dupa sanctiunile impuse de Beijing mai multor deputati britanici la sfarsitul lunii martie, noteaza AFP. Noul ambasador, Zheng Zeguang, urma sa asiste miercuri in cadrul Parlamentului la o reuniune a grupului…

- Numarul sateliților este estimat sa creasca cu peste 1.000% in urmatorul deceniu, iar aceștia ne-ar putea ajuta sa prezicem pandemiile și sa salvam planeta, scrie The Hustle . Miniaturizarea electronicelor a facut posibila realizarea smartphone-urilor moderne, iar acum micșorarea și standardizarea componentelor…

- China confirma oficial primul deces in urma infectarii cu un virus transmis de maimuțe, cu o rata a mortalitații de pana la 80%. Persoana decedata este un veterinar, in varsta de 53 de ani, din Beijing. Din fericire, membrii familiei sale nu au fost afectați, informeaza Global Times . In urma cu un…

- Banca centrala a Chinei a anuntat ca a inchis o companie care „era suspectata de furnizarea unor servicii software pentru tranzactii cu monede virtuale”. Totodata, biroul din Beijing al Bancii Populare a Chinei a avertizat institutiile cu privire la oferirea unor servicii alternative asociate cu monedele…

- Rusia și China au prelungit tratatul de buna vecinatate si cooperare prieteneasca, ce fusese semnat de cele doua țari in anul 2021. Vladimir Putin, liderul de la Moscova, și Xi Jinping, omologul sau de la Beijing, au discutat intr-o videoconferința pe tema acestui tratat. „Tratatul de buna vecinatate,…

- O noua specie de rinocer gigantic preistoric - printre cele mai mari mamifere care au populat vreodata uscatul - a fost descoperita în nord-vestul Chinei, sustin cercetatori din aceasta tara, potrivit bbc.com și Agerpres.Paraceratherium linxiaense, care a trait în urma cu aproximativ…

- Vicepreședintele Consiliului Federației, Konstantin Kosaciov, este dezamagit de lipsa de ințelegere demonstrata de țarile NATO in privința provocarilor și amenințarilor reale la adresa intregii omeniri, dar considera drept datatoare de speranțe tema moratoriului privind desfașurarea de rachete cu…