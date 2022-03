Presedintele Klaus Iohannis a promulgat astazi legea care prevede amendarea cu 10.000 de lei si suspendarea activitatii pentru o perioada de 30 de zile de la prima abatere pentru operatorii economici care comercializeaza bauturi alcoolice si produse din tutun minorilor sub 18 ani. Legea vine in contextual in care consumul de alcool si tutun este […] Articolul Sancțiuni mai dure pentru unitațile... Source