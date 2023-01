Vești proaste pentru șoferi. Se doresc sancțiuni mai aspre, iar cei care incalca legea risca sa ramana pietoni chiar și mai bine de jumatate de an. Un proiect in acest sens a fost deja depus in Senat și urmeaza sa fie discutat in urmatoarea sesiune parlamentara. Ce modificari ii așteapta pe șoferi? Vitezomanii ar putea ramane fara mașini, permis și certificatul de inmatriculare. Mai exact, șoferii care vor avea o viteza cu peste 100 de km peste limita legala admisa, vor ramane pietoni pentru 6 luni, daca proiectul va trece de Parlamentul Romaniei. In cazul in care in intervalul de 6 luni de la…