- Primarul orasului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat miercuri seara, 28 octombrie, cat este de importanta respectarea regulilor de protectie sanitara, explicand ca trebuie sa "facem tot ceea ce tine de fiecare dintre noi" pentru ca personalul medical, "care practic salveaza vietile noastre in fiecare…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In perioada 26-27 septembrie a.c. polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de informare și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta.…

- Apelul nostru catre populatie este sa inteleaga situatia si sa fie partener cu noi in respectarea acestor regulii The post Raed Arafat, APEL catre populație pentru respectarea regulilor de protecție appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Raed Arafat, APEL catre populație pentru respectarea…

- Pentru prevenirea raspandirii infecției cu noul coronavirus, dar și pentru gestionarea modului in care persoanele fizice și juridice se conformeaza regulilor sanitare de protecție in vigoare, prefectul județului Prahova, Cristian Ionescu, a emis un ordin pentru constituirea, sub directa sa coordonare,…

- Premierul Ludovic Orban a solicitat, joi, la inceputul sedintei de guvern, intensificarea controalelor pentru respectarea masurilor de protectie sanitara, mentionand ca ‘s-a lasat garda jos, a scazut gradul de conformare’, avand in vedere numarul mare de cazuri de infectari cu noul coronavirus din ultimele…

- Premierul Ludovic Orban a solicitat, joi, la inceputul sedintei de guvern, intensificarea controalelor pentru respectarea masurilor de protectie sanitara, mentionand ca "s-a lasat garda jos, a scazut gradul de conformare", avand in vedere numarul mare de cazuri de infectari cu noul coronavirus din…

- Mai sunt cateva zile pana incepe școala și unitațile de invațamant fac pregatiri, evalueaza situația pentru ca elevii care vin in banci de luni sa fie cat mai in siguranța. Din cauza pandemiei, nu va fi un inceput de an școlar obișnuit, cu toți elevii la clasa.

- Politistii, jandarmii si reprezentantii celorlalte institutii cu atributii de a verifica respectarea masurilor de protectie sanitara au dat, in urma controalelor facute la sfarsitul saptamanii, amenzi de 1,5 milioane de lei.